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Американские велогонщицы стали чемпионками Олимпиады-2024 в гонке преследования

Американские велогонщицы стали чемпионками Олимпиады-2024 в гонке преследования
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Велогонщицы сборной США стали олимпийскими чемпионками в гонке преследования на Играх-2024 в Париже, показав результат 4:04.306.

Олимпиада 2024. Велоспорт
Трек. Женщины. Командная гонка преследования. Финал
07 августа 2024, среда. 19:57 МСК
Окончено
1
США
4:04.306
2
Новая Зеландия
4:04.927
3
Великобритания
4:06.382

В финальном заезде американки оказались быстрее новозеландской команды. Бронзовые медали выиграли спортсменки из Великобритании.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.

Ранее были опубликованы результаты мужской гонки преследования.

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