Член МОК уронил медаль во время награждения прыгунов в длину на Олимпиаде-2024

Во время церемонии награждения прыгунов в длину на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) произошёл курьёзный случай.
Фото: Кадр из трансляции
Медали спортсменам вручал член Международного олимпийского комитета (МОК) Спирос Капралос, ранее выступавший в водном поло. Чиновник случайно уронил бронзовую медаль, она выпала из его рук и укатилась.
Фото: Кадр из трансляции
Капралосу пришлось ловить медаль, прежде чем он вручил награду итальянскому прыгуну Маттии Фурлани.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Золото в прыжках в длину выиграл чемпион Токио-2020 греческий спортсмен Митиадис Тентоглу. Серебряную медаль завоевал представитель Ямайки Уэйн Пиннок. Вручение олимпийских наград греку и ямайцу прошло без проблем.
Напомним, Олимпиада-2024 в Париже продлится до воскресенья, 11 августа.