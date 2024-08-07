Член МОК уронил медаль во время награждения прыгунов в длину на Олимпиаде-2024

Во время церемонии награждения прыгунов в длину на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) произошёл курьёзный случай.

Фото: Кадр из трансляции

Медали спортсменам вручал член Международного олимпийского комитета (МОК) Спирос Капралос, ранее выступавший в водном поло. Чиновник случайно уронил бронзовую медаль, она выпала из его рук и укатилась.

Фото: Кадр из трансляции

Капралосу пришлось ловить медаль, прежде чем он вручил награду итальянскому прыгуну Маттии Фурлани.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Золото в прыжках в длину выиграл чемпион Токио-2020 греческий спортсмен Митиадис Тентоглу. Серебряную медаль завоевал представитель Ямайки Уэйн Пиннок. Вручение олимпийских наград греку и ямайцу прошло без проблем.

Напомним, Олимпиада-2024 в Париже продлится до воскресенья, 11 августа.