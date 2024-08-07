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Австралийские велогонщики стали чемпионами Олимпиады-2024 в гонке преследования

Австралийские велогонщики стали чемпионами Олимпиады-2024 в гонке преследования
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На Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялся финал командного спринта по велоспорту. Спортсмены из Австралии с результатом 3:42.067 оказались быстрее велогонщиков из Великобритании (3:44.394). Бронзовые медали соревнований завоевала команда Италии. В состязаниях за бронзу они одолели спортсменов из Дании.

Олимпиада 2024. Велоспорт
Трек. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал
07 августа 2024, среда. 19:35 МСК
Окончено
1
Австралия
2
Великобритания
Олимпиада 2024. Велоспорт
Трек. Мужчины. Командная гонка преследования. За 3-е место
07 августа 2024, среда. 19:26 МСК
Окончено
3
Италия

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.

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