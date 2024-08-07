Австралийские велогонщики стали чемпионами Олимпиады-2024 в гонке преследования

На Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялся финал командного спринта по велоспорту. Спортсмены из Австралии с результатом 3:42.067 оказались быстрее велогонщиков из Великобритании (3:44.394). Бронзовые медали соревнований завоевала команда Италии. В состязаниях за бронзу они одолели спортсменов из Дании.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.