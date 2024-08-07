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Экс-россиянин Яковлев уступил 0,001 секунды в 1/8 финала Олимпиады на велотреке

Бывший российский велогонщик, а ныне израильский спортсмен, Михаил Яковлев уступил в 1/8 финала спринта на треке.

Яковлев оказался на 0,001 секунды медленнее своего соперника из Великобритании Хамиша Тёрнбулла.

Кадр из трансляции

Михаил Яковлев сменил спортивное гражданство в 2022 году.

Ранее на Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялся финал командного спринта по велоспорту. Спортсмены из Австралии с результатом 3:42.067 оказались быстрее велогонщиков из Великобритании (3:44.394). Бронзовые медали соревнований завоевала команда Италии. В состязаниях за бронзу они одолели спортсменов из Дании.

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Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.