Определились финалисты мужского волейбольного турнира Олимпиады-2024

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Стали известны финалисты мужского волейбольного турнира на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция). Матч состоится 10 августа в 14:00 по московскому времени.

Волейбол. Олимпийские игры — 2024, Париж. Мужчины. Финал:

Франция — Польша.

В матче за третье место сыграют национальные команды США и Италии. Игра состоится 9 августа в 17:00 мск.

Ранее в полуфинале олимпийского мужского волейбольного турнира сборная Польши со счётом 3:2 обыграла США. В четвертьфинале команда оказалась сильнее Словении (3:1). На групповом этапе поляки заняли второе место в группе B после побед над Египтом и Бразилией и поражения от Италии.

Сборная Франции в 1/2 финала обыграла национальную команду Италии (3:0). На стадии 1/4 финала они в пяти сетах были сильнее немцев. На групповом этапе французы заняли второе место в группе A после побед над Сербией и Канадой и поражения от Словении.