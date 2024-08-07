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Китайские синхронистки выиграли золото Олимпиады-2024 в группах, США — вторые

Китайские синхронистки выиграли золото Олимпиады-2024 в группах, США — вторые
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Сборная Китая по синхронному плаванию завоевала золотые медали в группах в акробатической программе на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Китайские спортсменки набрали 996,1389 балла.

Олимпиада 2024. Синхронное плавание
Группы. Акробатическая программа
07 августа 2024, среда. 20:30 МСК
Окончено
1
Китай
996.1389
2
США
914.3421
3
Испания
900.7319

Серебряные медали завоевали американские синхронистки, набравшие 914,3421 балла. Бронзовые награды взяли спортсменки из Испании, заработавшие 900,7319 балла.

С 2000 по 2020 год в групповых соревнованиях побеждали только представительницы России. На Олимпийских играх в Париже российские синхронистки участия не принимают.

Синхронистки принесли сборной Китая 24-ю золотую медаль на Олимпиаде-2024. У команды США юбилейная 90-я медаль, у Испании — 11-я. США лидируют в медальном зачёте Игр, на втором месте — Китай.

Медальный зачёт Олимпиады-2024
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