Китайские синхронистки выиграли золото Олимпиады-2024 в группах, США — вторые

Сборная Китая по синхронному плаванию завоевала золотые медали в группах в акробатической программе на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Китайские спортсменки набрали 996,1389 балла.

Серебряные медали завоевали американские синхронистки, набравшие 914,3421 балла. Бронзовые награды взяли спортсменки из Испании, заработавшие 900,7319 балла.

С 2000 по 2020 год в групповых соревнованиях побеждали только представительницы России. На Олимпийских играх в Париже российские синхронистки участия не принимают.

Синхронистки принесли сборной Китая 24-ю золотую медаль на Олимпиаде-2024. У команды США юбилейная 90-я медаль, у Испании — 11-я. США лидируют в медальном зачёте Игр, на втором месте — Китай.