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Франция стала вторым финалистом олимпийского турнира по волейболу

Франция стала вторым финалистом олимпийского турнира по волейболу
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В Париже (Франция) завершился второй полуфинальный матч олимпийского турнира по волейболу среди мужчин, в котором национальная команда Франции оказалась сильнее сборной Италии — 3:0 (25:20, 25:21, 25:21).

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
07 августа 2024, среда. 21:00 МСК
Италия
Окончен
0 : 3
Франция
Италия: Микьелетто, Джаннелли, Балазо, Сбертоли, Сангвинетти, Боттоло, Галасси, Лавия, Романо, Руссо, Боволента, Порро
Франция: Шиненьезе, Гребенников, Патри, Тоньютти, Тийи, Нгапет, Бризар, Ле Гофф, Клевено, Луати, Фор, Жуффруа

В финальном матче французы встретятся со сборной Польши. Итальянская команда поборется за бронзу с американцами.

Ранее на четвертьфинальной стадии олимпийского мужского волейбольного турнира сборная Италии со счётом 3:2 обыграла Японию, национальная команда Франции также в пяти партиях победила Германию. На групповом этапе итальянцы стали победителями группы B благодаря выигрышам у Бразилии, Египта и Польши, французы заняли второе место в группе A после побед над Сербией и Канадой и поражения от Словении.

Волейбол (м), Олимпиада-2024, календарь
Волейбол (м), Олимпиада-2024, турнирная сетка
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