Армянский борец Алексанян уступил в финальной схватке в весе до 97 кг
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Олимпийский чемпион 2016 года армянский борец Артур Алексанян завоевал серебряную медаль в греко-римской борьбе в весе до 97 кг на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). В финальной схватке он уступил иранцу Мохаммаду Хади Сарави. Бронзовые награды завоевали Габриэль Росильо с Кубы и Узур Джузупбеков из Кыргызстана.
Олимпиада 2024. Греко-римская борьба
Мужчины. До 97 кг. Финал
07 августа 2024, среда. 21:30 МСК
Окончено
1
Мохаммад Хади Сарави
Иран
2
Артур Алексанян
Армения
3
Габриэль Росильо
Куба
3
Узур Джузупбеков
Киргизия
Алексанян завоевал медаль на четвёртой Олимпиаде подряд. В Лондоне-2012 он взял бронзу, в Рио-2016 — золото, в Токио-2020 — серебро. В Токио Сарави также был призёром, там он завоевал бронзовую награду.
Сарави принёс сборной Ирана первое золото на Олимпиаде-2024. У Армении третья медаль в целом, у сборной Кыргызстана — четвёртая. Для команды Кубы награда Росильо стала третьей на Играх.
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