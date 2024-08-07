Армянский борец Алексанян уступил в финальной схватке в весе до 97 кг

Олимпийский чемпион 2016 года армянский борец Артур Алексанян завоевал серебряную медаль в греко-римской борьбе в весе до 97 кг на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). В финальной схватке он уступил иранцу Мохаммаду Хади Сарави. Бронзовые награды завоевали Габриэль Росильо с Кубы и Узур Джузупбеков из Кыргызстана.

Алексанян завоевал медаль на четвёртой Олимпиаде подряд. В Лондоне-2012 он взял бронзу, в Рио-2016 — золото, в Токио-2020 — серебро. В Токио Сарави также был призёром, там он завоевал бронзовую награду.

Сарави принёс сборной Ирана первое золото на Олимпиаде-2024. У Армении третья медаль в целом, у сборной Кыргызстана — четвёртая. Для команды Кубы награда Росильо стала третьей на Играх.