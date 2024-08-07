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Японский борец Кусака победил в весе до 77 кг на Олимпиаде-2024, Жадраев — второй

Японский борец Кусака победил в весе до 77 кг на Олимпиаде-2024, Жадраев — второй
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Японский борец Нао Кусака завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе в весе до 77 кг на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). В финальной схватке он был сильнее представителя Казахстана Демеу Жадраева. Бронзовые награды завоевали Малхас Амоян из Армении и Акжол Махмудов из Кыргызстана.

Олимпиада 2024. Греко-римская борьба
Мужчины. До 77 кг. Финал
07 августа 2024, среда. 20:55 МСК
Окончено
1
Нао Кусака
Япония
2
Демеу Жадраев
Казахстан
3
Малхас Амоян
Армения
3
Акжол Махмудов
Киргизия

Из призёров предыдущей Олимпиады-2020 в Токио (Япония) на подиум вернулся только Акжол Махмудов. Три года назад он завоевал серебряную медаль.

Нао Кусака принёс 12-ю золотую медаль сборной Японии на Олимпийских играх в Париже. У Казахстана — шестая медаль, у команды Армении – третья. На счету команды Кыргызстана четыре медали на Олимпиаде-2024. Российские борцы в олимпийских соревнованиях участия не принимают.

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