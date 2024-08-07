Квинси Холл выиграл золото Олимпиады-2024 в беге на 400 м

Американский легкоатлет Квинси Холл стал победителем Олимпийских игр – 2024 в беге на 400 м, показав результат 43,40.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры — 2024, Париж. Бег на 400 м. Мужчины. Финал:

1. Квинси Холл (США) — 43,40

2. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания ) — 43,44

3. Музала Самугонга (Замбия) — 43,74

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.