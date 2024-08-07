Сразу три волейболиста из Бразилии завершили карьеру в сборной после поражения от США

Мужская сборная Бразилии в четвертьфинальном матче уступила сборной США и вылетела из олимпийского турнира. После поражения сразу три игрока команды Бруно Резенде, Лукас Сааткамп и Йоанди Леал объявили о завершении карьеры в национальной команде.

«Я боролся изо всех сил… Все эти 18 лет моей самой большой гордостью всегда было носить эту футболку и представлять свою страну. Даже в лучших мечтах я не представлял себе, что смогу побороться на пяти Олимпийских играх, завоевать три олимпийские медали и всевозможные титулы. Я проваливался, плакал и падал несколько раз, в том числе и сейчас.

Я очень благодарен Богу и всем товарищам по команде, тренерам и кумирам, которые были рядом и вдохновляли меня каждый день в этом приключении. Волшебные моменты, которые навсегда останутся в моей памяти… плод большой страсти, преданности и борьбы», – написал Резенде.

«19 лет моей игры в сборной, без праздников, восемь лет я не присутствовал на дне рождения моего сына и не оставался дома. Приходит новое поколение, и впереди много работы», – заявил Сааткамп.

«Я люблю Бразилию. Я выбрал эту страну, чтобы защищать её честь, и делал это с любовью и большой самоотдачей с 2019 года. Я знал какая ответственность будет на мне и взял её на себя. Мы много работали, чтобы получить олимпийскую медаль в Токио и Париже. К сожалению, не смогли этого сделать. Я ухожу с высоко поднятой головой, потому что знаю, что отдавался полностью. Я был очень счастлив! Спасибо, сборная Бразилии! Я всегда буду болеть за вас, ребята», – написал Леал, который в следующем сезоне будет выступать за новосибирский «Локомотив».