Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Атлет из Ямайки сенсационно выиграл золото ОИ в метании диска

Атлет из Ямайки сенсационно выиграл золото ОИ в метании диска
Аудио-версия:
Комментарии

Ямайский легкоатлет Роже Стона завоевал золото Олимпийских игр – 2024 в метании диска. Его лучший результат в финале составил 70,00 м, что является олимпийским рекордом. Серебряная медаль досталась литовцу Миколасу Алекне, который уступил ему три сантиметра. Тройку призёров замкнул Мэттью Дэнни из Австралии — 69,31.

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Мужчины. Метание диска. Финал
07 августа 2024, среда. 21:25 МСК
Окончено
1
Роудж Стона
Ямайка
70.00
2
Миколас Алекна
Литва
69.97
3
Мэттью Денни
Австралия
69.31

Примечательно, что изначально Алекна побил олимпийский рекорд, который принадлежал его отцу, однако уже в следующей попытке Стона превзошёл этот результат.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры — 2024, Париж. Метание диска. Мужчины. Финал:

1. Роже Стона (Ямайка) — 70,00
2. Миколас Алекна (Лмтва) — 69,97
3. Мэттью Дэнни (Австралия) — 69,31

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android