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Атлет из Ямайки сенсационно выиграл золото ОИ в метании диска

Ямайский легкоатлет Роже Стона завоевал золото Олимпийских игр – 2024 в метании диска. Его лучший результат в финале составил 70,00 м, что является олимпийским рекордом. Серебряная медаль досталась литовцу Миколасу Алекне, который уступил ему три сантиметра. Тройку призёров замкнул Мэттью Дэнни из Австралии — 69,31.

Примечательно, что изначально Алекна побил олимпийский рекорд, который принадлежал его отцу, однако уже в следующей попытке Стона превзошёл этот результат.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры — 2024, Париж. Метание диска. Мужчины. Финал:

1. Роже Стона (Ямайка) — 70,00

2. Миколас Алекна (Лмтва) — 69,97

3. Мэттью Дэнни (Австралия) — 69,31

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград.