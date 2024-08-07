Китайская тяжелоатлетка выиграла Олимпиаду-2024 в весе до 49 кг с олимпийским рекордом

Китайская тяжелоатлетка Чжихой Хо завоевала золотую медаль на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) в весе до 49 кг. Она показала результат 206 кг, в толчке установив олимпийский рекорд — 117 кг.

Серебро — у представительницы Румынии Михаэлы-Валентины Камбей (205 кг). Бронзовую медаль завоевала спортсменка из Таиланда Суродчана Хамбао (200 кг).

Ранее соотечественник Хо Фабин Ли стал олимпийским чемпионом выиграл золотую медаль в весе до 61 кг. Он показал результат 310 кг, в рывке установив олимпийский рекорд — 143 кг. Чжихой Хо принесла сборной Китая 25-ю золотую медаль на Олимпиаде-2024.

Олимпийские игры в Париже завершатся в воскресенье, 11 августа. Российские тяжелоатлеты не принимают участия в олимпийском турнире.