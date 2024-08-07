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Китайская тяжелоатлетка выиграла Олимпиаду-2024 в весе до 49 кг с олимпийским рекордом

Китайская тяжелоатлетка выиграла Олимпиаду-2024 в весе до 49 кг с олимпийским рекордом
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Китайская тяжелоатлетка Чжихой Хо завоевала золотую медаль на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) в весе до 49 кг. Она показала результат 206 кг, в толчке установив олимпийский рекорд — 117 кг.

Олимпиада 2024. Тяжёлая атлетика
Женщины. До 49 кг
07 августа 2024, среда. 20:30 МСК
Окончено
1
Чжихой Хо
Китай
206
2
Михаэла-Валентина Камбей
Румыния
205
3
Суродчана Хамбао
Таиланд
200

Серебро — у представительницы Румынии Михаэлы-Валентины Камбей (205 кг). Бронзовую медаль завоевала спортсменка из Таиланда Суродчана Хамбао (200 кг).

Ранее соотечественник Хо Фабин Ли стал олимпийским чемпионом выиграл золотую медаль в весе до 61 кг. Он показал результат 310 кг, в рывке установив олимпийский рекорд — 143 кг. Чжихой Хо принесла сборной Китая 25-ю золотую медаль на Олимпиаде-2024.

Олимпийские игры в Париже завершатся в воскресенье, 11 августа. Российские тяжелоатлеты не принимают участия в олимпийском турнире.

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