Американка Хильдебрандт выиграла золото Олимпиады в вольной борьбе в весе до 50 кг
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Американская спортсменка Сара Энн Хильдебрандт завоевала золотую медаль в вольной борьбе в весе до 50 кг. на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). В финальной схватке она одолела представительницу Кубы Юснейлис Гусман Лопес. Бронзовые награды завоевали китаянка Цзыци Фэн и японка Юи Сусаки.
Олимпиада 2024. Вольная борьба
Женщины. До 50 кг. Финал
07 августа 2024, среда. 22:45 МСК
Окончено
1
Сара Энн Хильдебрандт
США
2
Юснейлис Гусман Лопес
Куба
3
Цзыци Фэн
Китай
3
Юи Сусаки
Япония
На Олимпиаде 2021 года в Токио (Япония) олимпийской чемпионкой стала Юи Сусаки. Сара Энн Хильдебрандт была третьей.
Золото Хильдебрандт стало 27-м для сборной США на Играх в Париже и 94-й наградой в целом. У команды Кубы четвёртая медаль, у Китая — 65-я, у Японии — 31-я. США продолжают лидировать в медальном зачёте Олимпиады, их преследует сборная Китая, у которой 25 золотых медалей.
Олимпиада в Париже завершится в воскресенье, 11 августа.
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