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Марокканец Эль-Баккали стал победителем ОИ-2024 в беге на 3000 м с препятствиями

Марокканец Эль-Баккали стал победителем ОИ-2024 в беге на 3000 м с препятствиями
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Марокканский легкоатлет Суфьян Эль-Баккали стал победителем Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) в беге на 3000 м с препятствиями. Он показал результат 8.06,05.

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Мужчины. 3000 м стипль-чез. Финал
07 августа 2024, среда. 22:43 МСК
Окончено
1
Суфьян Эль-Баккали
Марокко
8:06.05
2
Кеннет Рукс
США
8:06.41
3
Абрахам Кибивот
Кения
8:06.47

Второе место занял американец Кеннет Рукс (8.06,41). Тройку сильнейших замкнул Абрахам Кибивот из Кении — 8.06,47.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры — 2024, Париж. Бег на 3000 м с препятствиями. Мужчины. Финал:

1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) — 8.06,05
2. Кеннет Рукс (США) — 8.06,41
3. Абрахам Кибивот (Кения) — 8.06,47

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.

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