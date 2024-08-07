Марокканец Эль-Баккали стал победителем ОИ-2024 в беге на 3000 м с препятствиями

Марокканский легкоатлет Суфьян Эль-Баккали стал победителем Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) в беге на 3000 м с препятствиями. Он показал результат 8.06,05.
Второе место занял американец Кеннет Рукс (8.06,41). Тройку сильнейших замкнул Абрахам Кибивот из Кении — 8.06,47.
Лёгкая атлетика. Олимпийские игры — 2024, Париж. Бег на 3000 м с препятствиями. Мужчины. Финал:
1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) — 8.06,05
2. Кеннет Рукс (США) — 8.06,41
3. Абрахам Кибивот (Кения) — 8.06,47
Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.
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