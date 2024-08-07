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Нина Кеннеди выиграла ОИ-2024 в прыжках с шестом

Нина Кеннеди выиграла ОИ-2024 в прыжках с шестом
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Нина Кеннеди из Австралии выиграла Олимпийские игры в Париже в прыжках с шестом с результатом 4,90. Второе место у Кэти Мун из США. Тройку сильнейших замкнула Алиша Ньюмэн (Канада) — 4,85.

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Женщины. Прыжки с шестом. Финал
07 августа 2024, среда. 19:15 МСК
Окончено
1
Нина Кеннеди
Австралия
4.90
2
Кэти Мун
США
4.85
3
Алиша Ньюмэн
Канада
4.85

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры — 2024, Париж. Прыжки с шестом. Женщины. Финал:

1. Нина Кеннеди (Австралия) – 4,90
2. Кэти Мун (США) – 4,85
3. Алиша Ньюмэн (Канада) – 4,85

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.

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