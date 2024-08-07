Тхэквондисты Вонгпаттанакит и Тэ Чжун Пак стали олимпийскими чемпионами Парижа-2024
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Тхэквондистка из Таиланда Панипак Вонгпаттанакит стала олимпийской чемпионкой в весе до 49 кг. В финальной схватке она одолела китаянку Цин Го. Бронзовые медали завоевали хорватка Лена Стойкович и спортсменка из Ирана Мобина Нематзаде.
Олимпиада 2024. Тхэквондо
Женщины. До 49 кг. Финал.
07 августа 2024, среда. 22:25 МСК
Окончено
1
Панипак Вонгпаттанакит
Таиланд
2
Цин Го
Китай
Олимпиада 2024. Тхэквондо
Женщины. До 49 кг. За 3-е место
07 августа 2024, среда. 21:19 МСК
Окончено
3
Лена Стойкович
Хорватия
3
Мобина Нематзаде
Иран
У мужчин состоялся финал в весе до 58 кг. Золотую медаль завоевал тхэквондист из Южной Кореи Тэ Чжун Пак. В финале он победил азербайджанца Гашима Магомедова. Бронзовые награды забрали француз Сирьян Раве и представитель Туниса Мохамед Джендуби.
Олимпиада 2024. Тхэквондо
Мужчины. До 58 кг. Финал.
07 августа 2024, среда. 22:45 МСК
Окончено
1
Тэ Чжун Пак
Южная Корея
2
Гашим Магомедов
Азербайджан
3
Сирьян Раве
Франция
3
Мохамед Джендуби
Тунис
Вонгпаттанакит принесла сборной Таиланда первое золото на Олимпиаде в Париже. У команды Южной Кореи — 12-я золотая медаль, южнокорейцы занимают шестое место в медальном зачёте.
Олимпийские игры — 2024 завершатся в воскресенье, 11 августа.
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