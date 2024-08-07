Тхэквондисты Вонгпаттанакит и Тэ Чжун Пак стали олимпийскими чемпионами Парижа-2024

Тхэквондистка из Таиланда Панипак Вонгпаттанакит стала олимпийской чемпионкой в весе до 49 кг. В финальной схватке она одолела китаянку Цин Го. Бронзовые медали завоевали хорватка Лена Стойкович и спортсменка из Ирана Мобина Нематзаде.

У мужчин состоялся финал в весе до 58 кг. Золотую медаль завоевал тхэквондист из Южной Кореи Тэ Чжун Пак. В финале он победил азербайджанца Гашима Магомедова. Бронзовые награды забрали француз Сирьян Раве и представитель Туниса Мохамед Джендуби.

Вонгпаттанакит принесла сборной Таиланда первое золото на Олимпиаде в Париже. У команды Южной Кореи — 12-я золотая медаль, южнокорейцы занимают шестое место в медальном зачёте.

Олимпийские игры — 2024 завершатся в воскресенье, 11 августа.