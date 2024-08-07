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Итальянцы плакали, Нгапет гипнотизировал мяч. Лучшие фото победы сборной Франции

Итальянцы плакали, Нгапет гипнотизировал мяч. Лучшие фото победы сборной Франции
Итальянцы плакали, Нгапет гипнотизировал мяч
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В Париже (Франция) завершился второй полуфинальный матч олимпийского турнира по волейболу среди мужчин, в котором национальная команда Франции оказалась сильнее сборной Италии — 3:0 (25:20, 25:21, 25:21).

В финальном матче французы встретятся со сборной Польши. Итальянская команда поборется за бронзу с американцами.

Лучшие кадры встречи сборных Италии и Франции — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Ранее на четвертьфинальной стадии олимпийского мужского волейбольного турнира сборная Италии со счётом 3:2 обыграла Японию, национальная команда Франции также в пяти партиях победила Германию. На групповом этапе итальянцы стали победителями группы B благодаря выигрышам у Бразилии, Египта и Польши, французы заняли второе место в группе A после побед над Сербией и Канадой и поражения от Словении.

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