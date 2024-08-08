Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Норвегия — Словения — результат матча 7 августа 2024 года, счёт 28:33, гандбол, Олимпиада-2024 в Париже

Словенские гандболисты неожиданно обыграли норвежцев в четвертьфинале Олимпиады
Комментарии

Гандболисты сборной Словении неожиданно обыграли команду Норвегии в матче 1/4 финала Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). Встреча закончилась со счётом 33:28 в пользу словенцев.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
07 августа 2024, среда. 22:30 МСК
Норвегия
Окончен
28 : 33
Словения

В полуфинале олимпийского турнира сборная Словении сыграет с гандболистами из Дании. На Играх в Токио (Япония) в 2020 году датчане завоевали серебряные медали, уступив французам в финале.

Ранее испанские гандболисты одержали победу в матче 1/4 финала Олимпиады-2024 над сборной Египта. Встреча была переведена в овертайм и завершилась при счёте 29:28 в пользу испанцев. Во втором четвертьфинале сборная Германии неожиданно обыграла сборную Франции. По итогам овертайма немцы победили со счётом 35:34. Датчане вырвали победу у сборной Швеции со счётом 32:31.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android