Стали известны пары 1/2 финала мужского гандбольного турнира Олимпиады-2024

В среду, 7 августа, завершились матчи 1/4 финала мужского гандбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Определились все полуфиналисты соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами 1/2 финала.

Словения — Дания.

Германия — Испания.

В четвертьфинале испанские гандболисты одержали победу над сборной Египта. Встреча была переведена в овертайм и завершилась при счёте 29:28 в пользу испанцев. Во втором четвертьфинале сборная Германии неожиданно обыграла сборную Франции. По итогам овертайма немцы победили со счётом 35:34.

В третьем четвертьфинале датчане вырвали победу у сборной Швеции в основное время со счётом 32:31. В заключительном четвертьфинале команда Словении неожиданно обыграла сборную Норвегии со счётом 33:28.