Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 7 августа, таблица

Завершился очередной соревновательный день летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). 7 августа было разыграно 25 комплектов наград в 11 видах спорта (бокс, велоспорт, вольная борьба, греко-римская борьба, гребля на байдарках и каноэ, лёгкая атлетика, парусный спорт, синхронное плавание, скейтбординг, скалолазание, тхэквондо и тяжёлая атлетика).

По итогам всех соревнований сборная США остаётся на первой строчке в медальном зачёте Игр. В активе американцев 94 медалей (27 золотых, 35 серебряных и 37 бронзовых). В активе Китая 65 медалей: 25 золотых, 23 серебряные и 17 бронзовых. Тройку лучших замыкает Австралия (21 медаль: 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом на 7 августа 2024 года.

В активе российских спортсменов, которые выступают на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, на данный момент одна медаль — серебро в парном разряде у теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.