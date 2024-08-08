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Греко-римская борьба, Олимпиада-2024: результаты соревнований 7 августа

Греко-римская борьба, Олимпиада-2024: результаты соревнований 7 августа
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7 августа прошли соревнования по греко-римской борьбе в рамках Олимпийских игр в Париже. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Мужчины. До 67 кг. 1/2 финала

Хасрат Джафаров (Азербайджан) — Парвиз Насибов (Украина) — 3:3 VPO1.
Славик Галстян (Армения) — Саэйд Эсмаэйли Лейвеси (Иран) — 4:10 VPO1.

Мужчины. До 87 кг. 1/2 финала

Алиреза Мохмадипиани (Иран) — Жан Беленюк (Украина) — 3:3 VPO1.
Семён Сергеевич Новиков (Болгария) — Давид Лошонци (Венгрия) — 3:1 VPO1.

Мужчины. До 77 кг

1. Нао Кусака (Япония)
2. Демеу Жадраев (Казахстан)
3. Малхас Амоян (Армения)
3. Акжол Махмудов (Кыргызстан)

Мужчины. До 97 кг

1. Мохаммад Хади Сарави (Иран)
2. Артур Алексанян (Армения)
3. Узур Джузупбеков (Кыргызстан)
3. Габриэль Росильо (Куба)

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