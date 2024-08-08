Вольная борьба, Олимпиада-2024: результаты соревнований 7 августа

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7 августа прошли соревнования по вольной борьбе в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Женщины. До 53 кг. 1/2 финала

Лусия Ямилет Йепес Гусман (Эквадор) — Анника Вендле (Германия) — 10:0 VSU.

Акари Фудзинами (Япония) — Цяньюй Пан (Китай) — 10:0 VSU.

Женщины. До 50 кг

1. Сара Энн Хильдебрандт (США)

2. Юснейлис Гусман Лопес (Куба)

3. Цзыци Фэн (Китай)

3. Юи Сусаки (Япония)

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.