Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Вольная борьба, Олимпиада-2024: результаты соревнований 7 августа

Вольная борьба, Олимпиада-2024: результаты соревнований 7 августа
Аудио-версия:
Комментарии

7 августа прошли соревнования по вольной борьбе в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Женщины. До 53 кг. 1/2 финала

Лусия Ямилет Йепес Гусман (Эквадор) — Анника Вендле (Германия) — 10:0 VSU.
Акари Фудзинами (Япония) — Цяньюй Пан (Китай) — 10:0 VSU.

Женщины. До 50 кг

1. Сара Энн Хильдебрандт (США)
2. Юснейлис Гусман Лопес (Куба)
3. Цзыци Фэн (Китай)
3. Юи Сусаки (Япония)

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.

Материалы по теме
Интрига в медальном зачёте. Кто же выиграет Олимпиаду — китайцы или американцы?
Интрига в медальном зачёте. Кто же выиграет Олимпиаду — китайцы или американцы?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android