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Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги 12-го дня, 7 августа

7 августа на летней Олимпиаде – 2024 в Париже участники разыграли очередной комплект медалей в следующих видах спорта.

Бокс. Мужчины. до 63,5 кг

Эрисланди Альварес Борхес (Куба) Софьян Умиа (Франция) Виятт Сэнфорд (Канада) и Лаша Гурули (Грузия)

Бокс. Мужчины. до 80 кг

Александр Хижняк (Украина) Нурбек Оралбай (Казахстан) Арлен Лопес (Куба) и Кристиан Хавьер Пиналес (Доминиканская Республика)

Бокс. Женщины. до 60 кг

Келли Харрингтон (Ирландия) Ян Вэньлу (Китай) У Ши-И (Китайский Тайбэй) и Беатрис Ясмин Суарис Феррейра (Бразилия)

Бокс. Мужчины. свыше 92 кг

3. Нелви Раман Тиафак (Германия) и Джамили-Дини Абуду Муэндзе (Франция)

Бокс. Женщины. до 57 кг

3. Эсра Йылдыз Кахраман (Турция) и Нести Петецио (Филиппины)

Велоспорт. Командная гонка преследования. Мужчины

Австралия Великобритания Италия

Велоспорт. Командная гонка преследования. Женщины

США Новая Зеландия Великобритания

Вольная борьба. Женщины. До 50 кг

Сара Энн Хильдебрандт (США) Юснейлис Гусман Лопес (Куба) Юи Сусаки (Япония) и Цзыци Фэн (Китай)

Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг

Нао Кусака (Япония) Демеу Жадраев (Казахстан) Малхас Амоян (Армения) и Акжол Махмудов (Кыргызстан)

Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг

Мохаммад Хади Сарави (Иран) Артур Алексанян (Армения) Узур Джузупбеков (Кыргызстан) и Габриэль Росильо (Куба)

Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки с шестом

Нина Кеннеди (Австралия) Кэти Мун (США) Алиша Ньюмэн (Канада)

Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание диска

Роудж Стона (Ямайка) Миколас Алекна (Литва) Мэттью Денни (Австралия)

Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м. Финал

Квинси Холл (США) Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) Музала Самуконга (Замбия)

Лёгкая атлетика. Мужчины. 3000 м стипль-чез. Финал

Суфьян Эль-Баккали (Марокко) Кеннет Рукс (США) Абрахам Кибивот (Кения)

Лёгкая атлетика. Микст. Ходьба. Марафон. Эстафета

Испания Эквадор Австралия

Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал

Марит Боумистер (Нидерланды) Анне-Мари Риндом (Дания) Лине Флем Хост (Норвегия)

Парусный спорт. Мужчины. Лазер

Мэтт Верн (Австралия) Павлос Контидес (Кипр) Стефано Пешьера (Перу)

Синхронное плавание. Группы. Акробатическая программа

Китай США Испания

Скейтбординг. Мужчины. Парк

Киган Палмер (Австралия) Том Шаар (США) Аугусто Акио (Бразилия)

Скалолазание. Женщины. Лазание на скорость. Финал

Александра Мирослав (Польша) Лицзюань Дэн (Китай) Александра Калуцкая (Польша)

Тхэквондо. Женщины. До 49 кг

Панипак Вонгпаттанакит (Таиланд) Цин Го (Китай) Мобина Нематзаде (Иран) и Лена Стойкович (Хорватия)

Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг

Тэ Чжун Пак (Южная Корея) Гашим Магомедов (Азербайджан) Сирьян Раве (Франция) и Мохамед Джендуби (Тунис)

Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 61 кг

Фабин Ли (Китай) Тирапонг Силачай (Таиланд) Хэптон Моррис (США)

Тяжёлая атлетика. Женщины. До 49 кг

Чжихой Хо (Китай) Михаэла-Валентина Камбей (Румыния) Суродчана Хамбао (Таиланд)

Олимпийские медали России в теннисе: