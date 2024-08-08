Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги 12-го дня, 7 августа

7 августа на летней Олимпиаде – 2024 в Париже участники разыграли очередной комплект медалей в следующих видах спорта.
Бокс. Мужчины. до 63,5 кг
- Эрисланди Альварес Борхес (Куба)
- Софьян Умиа (Франция)
- Виятт Сэнфорд (Канада) и Лаша Гурули (Грузия)
Бокс. Мужчины. до 80 кг
- Александр Хижняк (Украина)
- Нурбек Оралбай (Казахстан)
- Арлен Лопес (Куба) и Кристиан Хавьер Пиналес (Доминиканская Республика)
Бокс. Женщины. до 60 кг
- Келли Харрингтон (Ирландия)
- Ян Вэньлу (Китай)
- У Ши-И (Китайский Тайбэй) и Беатрис Ясмин Суарис Феррейра (Бразилия)
Бокс. Мужчины. свыше 92 кг
3. Нелви Раман Тиафак (Германия) и Джамили-Дини Абуду Муэндзе (Франция)
Бокс. Женщины. до 57 кг
3. Эсра Йылдыз Кахраман (Турция) и Нести Петецио (Филиппины)
Велоспорт. Командная гонка преследования. Мужчины
- Австралия
- Великобритания
- Италия
Велоспорт. Командная гонка преследования. Женщины
- США
- Новая Зеландия
- Великобритания
Вольная борьба. Женщины. До 50 кг
- Сара Энн Хильдебрандт (США)
- Юснейлис Гусман Лопес (Куба)
- Юи Сусаки (Япония) и Цзыци Фэн (Китай)
Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг
- Нао Кусака (Япония)
- Демеу Жадраев (Казахстан)
- Малхас Амоян (Армения) и Акжол Махмудов (Кыргызстан)
Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг
- Мохаммад Хади Сарави (Иран)
- Артур Алексанян (Армения)
- Узур Джузупбеков (Кыргызстан) и Габриэль Росильо (Куба)
Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки с шестом
- Нина Кеннеди (Австралия)
- Кэти Мун (США)
- Алиша Ньюмэн (Канада)
Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание диска
- Роудж Стона (Ямайка)
- Миколас Алекна (Литва)
- Мэттью Денни (Австралия)
Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м. Финал
- Квинси Холл (США)
- Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания)
- Музала Самуконга (Замбия)
Лёгкая атлетика. Мужчины. 3000 м стипль-чез. Финал
- Суфьян Эль-Баккали (Марокко)
- Кеннет Рукс (США)
- Абрахам Кибивот (Кения)
Лёгкая атлетика. Микст. Ходьба. Марафон. Эстафета
- Испания
- Эквадор
- Австралия
Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал
- Марит Боумистер (Нидерланды)
- Анне-Мари Риндом (Дания)
- Лине Флем Хост (Норвегия)
Парусный спорт. Мужчины. Лазер
- Мэтт Верн (Австралия)
- Павлос Контидес (Кипр)
- Стефано Пешьера (Перу)
Синхронное плавание. Группы. Акробатическая программа
- Китай
- США
- Испания
Скейтбординг. Мужчины. Парк
- Киган Палмер (Австралия)
- Том Шаар (США)
- Аугусто Акио (Бразилия)
Скалолазание. Женщины. Лазание на скорость. Финал
- Александра Мирослав (Польша)
- Лицзюань Дэн (Китай)
- Александра Калуцкая (Польша)
Тхэквондо. Женщины. До 49 кг
- Панипак Вонгпаттанакит (Таиланд)
- Цин Го (Китай)
- Мобина Нематзаде (Иран) и Лена Стойкович (Хорватия)
Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг
- Тэ Чжун Пак (Южная Корея)
- Гашим Магомедов (Азербайджан)
- Сирьян Раве (Франция) и Мохамед Джендуби (Тунис)
Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 61 кг
- Фабин Ли (Китай)
- Тирапонг Силачай (Таиланд)
- Хэптон Моррис (США)
Тяжёлая атлетика. Женщины. До 49 кг
- Чжихой Хо (Китай)
- Михаэла-Валентина Камбей (Румыния)
- Суродчана Хамбао (Таиланд)
Олимпийские медали России в теннисе: