Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: результаты соревнований 7 августа

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В среду, 7 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже прошёл очередной соревновательный день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпиада-2024. Лёгкая атлетика.

7 августа

11:05 — Мужчины. Прыжки в высоту. Квалификация

1. Шелби Макивен (США)

2. Хамиш Керр (Новая Зеландия)

3. Санхёк Ву (Южная Корея)

4. Мутаз Эсса Баршим (Катар)

11:15 — Женщины. 100 м с барьерами. 1/4 финала

1. Пуэрто-Рико

2. Нигерия

3. Нидерланды

4. США

11:25 — Женщины. Метание копья. Квалификация

Польша Хорватия Колумбия

12:10 — Мужчины. 5000 м. 1/2 финала

Норвегия Эфиопия Бельгия

12:55 — Мужчины. 800 м. 1.4 финала

Кения Италия Испания

13:45 — Женщины. 1500 м. Утешительный раунд

Эфиопия Италия Испания

20:00 — Женщины. Прыжки с шестом. Финал

Нина Кеннеди (Австралия) Кэти Мун (США) Алиша Ньюмэн (Канада)

20:05 — Мужчины. 110 м с барьерами. 1/2 финала

США Ямайка США

20:15 — Мужчины. Тройной прыжок. Квалификация

Португалия Испания Пуэрто-Рико

21:02 — Мужчины. 200 м. 1/2 финала

Летсиль Тебого (Босвана) Кеннет Беднарек (США) Ноа Лайлс (США)

21:25 — Мужчины. Метание диска. Финал

Роудж Стона (Ямайка) Миколас Алекна (Литва) Мэттью Денни (Австралия)

22:20 — Мужчины. 400 м. Финал

Квинси Холл (США) Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) Музала Самуконга (Замбия)

22:40 — Мужчины. 3000 м стипль-чез. Финал

Суфьян Эль-Баккали (Марокко) Кеннет Рукс (США) Абрахам Кибивот (Кения)

Российские спортсмены на ОИ-2024