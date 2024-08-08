Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: результаты соревнований 7 августа

В среду, 7 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже прошёл очередной соревновательный день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Олимпиада-2024. Лёгкая атлетика.
7 августа
11:05 — Мужчины. Прыжки в высоту. Квалификация
1. Шелби Макивен (США)
2. Хамиш Керр (Новая Зеландия)
3. Санхёк Ву (Южная Корея)
4. Мутаз Эсса Баршим (Катар)
11:15 — Женщины. 100 м с барьерами. 1/4 финала
1. Пуэрто-Рико
2. Нигерия
3. Нидерланды
4. США
11:25 — Женщины. Метание копья. Квалификация
- Польша
- Хорватия
- Колумбия
12:10 — Мужчины. 5000 м. 1/2 финала
- Норвегия
- Эфиопия
- Бельгия
12:55 — Мужчины. 800 м. 1.4 финала
- Кения
- Италия
- Испания
13:45 — Женщины. 1500 м. Утешительный раунд
- Эфиопия
- Италия
- Испания
20:00 — Женщины. Прыжки с шестом. Финал
- Нина Кеннеди (Австралия)
- Кэти Мун (США)
- Алиша Ньюмэн (Канада)
20:05 — Мужчины. 110 м с барьерами. 1/2 финала
- США
- Ямайка
- США
20:15 — Мужчины. Тройной прыжок. Квалификация
- Португалия
- Испания
- Пуэрто-Рико
21:02 — Мужчины. 200 м. 1/2 финала
- Летсиль Тебого (Босвана)
- Кеннет Беднарек (США)
- Ноа Лайлс (США)
21:25 — Мужчины. Метание диска. Финал
- Роудж Стона (Ямайка)
- Миколас Алекна (Литва)
- Мэттью Денни (Австралия)
22:20 — Мужчины. 400 м. Финал
- Квинси Холл (США)
- Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания)
- Музала Самуконга (Замбия)
22:40 — Мужчины. 3000 м стипль-чез. Финал
- Суфьян Эль-Баккали (Марокко)
- Кеннет Рукс (США)
- Абрахам Кибивот (Кения)
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