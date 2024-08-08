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Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: результаты соревнований 7 августа

Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: результаты соревнований 7 августа
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В среду, 7 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже прошёл очередной соревновательный день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпиада-2024. Лёгкая атлетика.

7 августа

11:05 — Мужчины. Прыжки в высоту. Квалификация

1. Шелби Макивен (США)

2. Хамиш Керр (Новая Зеландия)

3. Санхёк Ву (Южная Корея)

4. Мутаз Эсса Баршим (Катар)

11:15 — Женщины. 100 м с барьерами. 1/4 финала

1. Пуэрто-Рико

2. Нигерия

3. Нидерланды

4. США

11:25 — Женщины. Метание копья. Квалификация

  1. Польша
  2. Хорватия
  3. Колумбия

12:10 — Мужчины. 5000 м. 1/2 финала

  1. Норвегия
  2. Эфиопия
  3. Бельгия

12:55 — Мужчины. 800 м. 1.4 финала

  1. Кения
  2. Италия
  3. Испания

13:45 — Женщины. 1500 м. Утешительный раунд

  1. Эфиопия
  2. Италия
  3. Испания

20:00 — Женщины. Прыжки с шестом. Финал

  1. Нина Кеннеди (Австралия)
  2. Кэти Мун (США)
  3. Алиша Ньюмэн (Канада)

20:05 — Мужчины. 110 м с барьерами. 1/2 финала

  1. США
  2. Ямайка
  3. США

20:15 — Мужчины. Тройной прыжок. Квалификация

  1. Португалия
  2. Испания
  3. Пуэрто-Рико

21:02 — Мужчины. 200 м. 1/2 финала

  1. Летсиль Тебого (Босвана)
  2. Кеннет Беднарек (США)
  3. Ноа Лайлс (США)

21:25 — Мужчины. Метание диска. Финал

  1. Роудж Стона (Ямайка)
  2. Миколас Алекна (Литва)
  3. Мэттью Денни (Австралия)

22:20 — Мужчины. 400 м. Финал

  1. Квинси Холл (США)
  2. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания)
  3. Музала Самуконга (Замбия)

22:40 — Мужчины. 3000 м стипль-чез. Финал

  1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко)
  2. Кеннет Рукс (США)
  3. Абрахам Кибивот (Кения)
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