Рекордсмен мира в беге с препятствиями потерял сознание в финале на 3 000 м на Олимпиаде

Эфиопский легкоатлет, бегун, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио, Ламеха Гирма, потерял сознание и не смог финишировать во время финального забега на 3000 метров с препятствиями на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает L'Équipe.
По информации источника, эфиопский легкоатлет находился в группе лидеров, однако упал на предпоследнем препятствии за 200 метров до финиша. Сообщается, что спортсмена вынесли с легкоатлетической дорожки на носилках. Бегун был без сознания.
Отмечается, что спорстсмен был доставлен в медпункт «Стад де Франс», где и пришёл в сознание.
Эфиопскому бегуну Гирме 23 года. Спортсмен является серебряным призёром Олимпиады в Токио. Трижды Гирма становился вторым на чемпионатах мира. Ему принадлежит мировой рекорд в беге на 3000 метров с препятствиями, который составляет 7.52,11.