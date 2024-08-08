Австралийская пловчиха рассказала, как спортсмены защищаются после заплыва в сене

Австралийская пловчиха Мойша Джонсон рассказала, как спортсмены пытаются обезопасить себя после заплыва в сене.

«Миф о «кока-коле» — правда. Мы часто выпиваем колу после этого, просто чтобы попытаться вымыть что-то внутри нас», — приводит слова Джонсон The Independent.

Ранее сообщалось, что бельгийская спортсменка Клэр Мишель была госпитализирована с кишечной палочкой после заплыва в Сене на соревнованиях по триатлону на летних Олимпийских играх.

Канадского спортсмена стошнило прямо на финише в прямом эфире трансляции. А экс-россиянка Екатерина Шабалина, которая выступает за сборную Казахстана, даже не смогла финишировать — у неё началась рвота после заплыва на первом круге велосипедного заезда.

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