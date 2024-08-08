Украинской каноистке на ОИ запретили выступать с надписью «I am Ukrainian» на лодке

Украинской каноистке Анастасии Рыбачок запретили выступать с надписью «I am Ukrainian» («Я — украинка») на лодке. 26-летную спортсменку заставили закрасить надпись.

Фото: Из личного архива Анастасии Рыбачок

Фото: Из личного архива Анастасии Рыбачок

«Международная федерация каноэ рассмотрела в надписи «I am Ukrainian» на лодке Анастасии признаки пропаганды и заставила закрасить часть фразы», — сообщила компания, которая является официальным партнёром украинской спортсменки.

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры — 2024. Первый старт каноэ прошёл 6 августа. Женские двойки прошли квалификацию и четвертьфинал на дистанции 500 м.

Сегодня, 8 августа, состоится квалификационный раунд среди каноэ-одиночек на 200 м. Также в этот день пройдёт 1/4 финала.