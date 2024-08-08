Майкл Фелпс раскритиковал результаты мужской сборной США по плаванию на Олимпиаде-2024

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс прокомментировал результаты мужской сборной США по плаванию на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Что касается меня — в целом я был очень разочарован, увидев результаты Соединённых Штатов в плавании.… Надеюсь, другие спортсмены будут более подготовлены к выступлению в 2028 году. Все думали, что то, что я пытался сделать, было невозможным. И если кто-то попытается сделать это сейчас, вы, ребята, все скажете, что это невозможно», — приводит слова Фелпса USA Today.

Всего сборная США на Олимпийских играх — 2024 в Париже завоевала 28 медалей в плавании — восемь золотых, 13 серебряных и семь бронзовых. Из них на долю мужской команды приходится девять медалей — две золотых, четыре серебряных и три бронзовых, при этом в личном зачёте американские пловцы завоевали всего одно золото.