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Игрок сборной Австралии по хоккею на траве прокомментировал арест из-за кокаина на ОИ-2024

Игрок сборной Австралии по хоккею на траве прокомментировал арест из-за кокаина на ОИ-2024
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Австралийский спортсмен и член сборной Австралии по хоккею на траве на Олимпийских играх — 2024 Томас Крейг прокомментировал своё задержание полицией Парижа после покупки наркотических веществ.

«Сначала я хотел бы извиниться за то, что произошло за последние 24 часа. Я совершил ужасную ошибку. Беру на себя полную ответственность за свои действия. Мои действия — только мои и никоим образом не отражают ценности моей семьи, моих товарищей по команде, моих друзей, моего вида спорта и олимпийской сборной Австралии. Я поставил вас всех в неловкое положение. Искренне сожалею», — приводит слова Крейга BBC.

Ранее стало известно о задержании игрока олимпийской сборной Австралии по хоккею на траве Томаса Крейга правоохранительными органами Парижа во время попытки покупки кокаина.

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