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«На шашлыках мясо было сырым в середине». Британцы отказались от еды в Олимпийской деревне

«На шашлыках мясо было сырым в середине». Британцы отказались от еды в Олимпийской деревне
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Спортсмены из Великобритании питаются во время Олимпиады-2024 в своей отдельной столовой, находящейся в 15 минутах езды от Олимпийской деревни.

«Нужно начать с того, что еда была ужасной. И её было недостаточно. На шашлыках было мясо индейки, которое не было должным образом прожарено и было сырым в середине. Это опасно. У них заканчиваются популярные блюда, и спортсменам будет нечего есть», — приводит слова хоккеистки на траве Жизель Ансли Inews.

Также критические замечания по качеству еды в Олимпийской деревне высказали пловец Адам Пити, олимпийская чемпионка Игр-2024 в Париже Кили Ходжкинсон, толкатель ядра Скотт Линкольн и другие представители британской делегации.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Адам Пити рассказал, что некоторые спортсмены в рыбе нашли червей.

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