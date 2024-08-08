Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 8 августа 9.30, таблица

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры — 2024.

По итогам 12 соревновательных дней в медальном зачёте Игр лидирует сборная США, в её активе 27 золотых, 35 серебряных и 32 бронзовые награды. На второй строчке располагается команда Китая, которая завоевала 25 золотых, 23 серебряных и 17 бронзовых медалей. Тройку лучших замыкает Австралия: 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых наград.

Выступающие в нейтральном статусе атлеты из России завоевали одну серебряную медаль в теннисе — её обладателями в женском парном разряде стали Диана Шнайдер и Мирра Андреева.

В 13-й соревновательный день 8 августа будет разыграно 14 комплектов наград в парусном спорте, пять — в лёгкой атлетике, три — в гребле на байдарках и каноэ. По два комплекта медалей 8 августа олимпийцы разыграют в боксе, велоспорте, вольной борьбе, греко-римской борьбе, тхэквондо и тяжёлой атлетике, по одному — в плавании, прыжках в воду, скалолазании и хоккее на траве.