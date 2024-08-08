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Водное поло, женщины, Олимпиада-2024: расписание соревнований 8 августа

Водное поло, женщины, Олимпиада-2024: расписание соревнований 8 августа
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В четверг, 8 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по водному поло среди женщин.

Олимпиада-2024. Водное поло, женщины. 8 августа (время московское)

  • 14:00 — За 5-8-е места. Италия — Канада
  • 15:35 — 1/2 финала. Нидерланды — Испания
  • 19:00 — За 5-8-е места. Греция — Венгрия
  • 20:35 — 1/2 финала. Австралия — США

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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