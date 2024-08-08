Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: расписание соревнований 8 августа

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В четверг, 8 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по лёгкой атлетике.

Олимпиада-2024. Лёгкая атлетика. 8 августа (время московское)

11:05 — Семиборье. 100 м с барьерами

11:25 — Женщины. Толкание ядра. Квалификация

11:35 — Женщины. 100 м с барьерами. Утешительный раунд

12:05 — Семиборье. Прыжки в высоту

12:10 — Женщины. Эстафета 4х100 м. 1/2 финала

12:35 — Мужчины. Эстафета 4х100 м. 1/2 финала

13:00 — Мужчины. 800 м. Утешительный раунд

20:35 — Женщины. 1500 м. 1/2 финала

20:35 — Семиборье. Толкание ядра

21:00 — Женщины. Прыжки в длину. Финал

21:25 — Мужчины. Метание копья. Финал

21:30 — Мужчины. 200 м. Финал

21:55 — Семиборье. 200 м

22:25 — Женщины. 400 м с барьерами. Финал

22:45 — Мужчины. 110 м с барьерами. Финал

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.