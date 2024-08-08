Вольная борьба, Олимпиада-2024: расписание соревнований 8 августа
В четверг, 8 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по вольной борьбе.
Олимпиада-2024. Вольная борьба 8 августа (время московское)
- 12:00 — Женщины. До 53 кг. Утешительный раунд
- 12:30 — Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала
- 12:30 — Женщины. До 57 кг. 1/8 финала
- 12:30 — Мужчины. До 86 кг. 1/8 финала
- 13:50 — Мужчины. До 57 кг. 1/4 финала
- 13:50 — Женщины. До 57 кг. 1/4 финала
- 13:50 — Мужчины. До 86 кг. 1/4 финала
- 19:15 — Мужчины. До 57 кг. 1/2 финала
- 19:55 — Женщины. До 57 кг. 1/2 финала
- 21:50 — Женщины. До 53 кг. За третье место
- 22:15 — Женщины. До 53 кг. Финал
Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.
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