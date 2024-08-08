Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Вольная борьба, Олимпиада-2024: расписание соревнований 8 августа

Вольная борьба, Олимпиада-2024: расписание соревнований 8 августа
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 8 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по вольной борьбе.

Олимпиада-2024. Вольная борьба 8 августа (время московское)

  • 12:00 — Женщины. До 53 кг. Утешительный раунд
  • 12:30 — Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала
  • 12:30 — Женщины. До 57 кг. 1/8 финала
  • 12:30 — Мужчины. До 86 кг. 1/8 финала
  • 13:50 — Мужчины. До 57 кг. 1/4 финала
  • 13:50 — Женщины. До 57 кг. 1/4 финала
  • 13:50 — Мужчины. До 86 кг. 1/4 финала
  • 19:15 — Мужчины. До 57 кг. 1/2 финала
  • 19:55 — Женщины. До 57 кг. 1/2 финала
  • 21:50 — Женщины. До 53 кг. За третье место
  • 22:15 — Женщины. До 53 кг. Финал

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.

Материалы по теме
Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 8 августа 9.30, таблица
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android