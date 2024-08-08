Вольная борьба, Олимпиада-2024: расписание соревнований 8 августа

В четверг, 8 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по вольной борьбе.

Олимпиада-2024. Вольная борьба 8 августа (время московское)

12:00 — Женщины. До 53 кг. Утешительный раунд

12:30 — Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала

12:30 — Женщины. До 57 кг. 1/8 финала

12:30 — Мужчины. До 86 кг. 1/8 финала

13:50 — Мужчины. До 57 кг. 1/4 финала

13:50 — Женщины. До 57 кг. 1/4 финала

13:50 — Мужчины. До 86 кг. 1/4 финала

19:15 — Мужчины. До 57 кг. 1/2 финала

19:55 — Женщины. До 57 кг. 1/2 финала

21:50 — Женщины. До 53 кг. За третье место

22:15 — Женщины. До 53 кг. Финал

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.