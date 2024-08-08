Тхэквондо, Олимпиада-2024: расписание соревнований 8 августа

Сегодня, 8 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже состоится второй соревновательный день турнира по тхэквондо. Будет разыграно два комплекта наград в весовых категориях до 57 кг у женщин и до 68 кг у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2024. Тхэквондо, 8 августа (время начала схваток — московское):

10:00. Мужчины. До 68 кг. 1/8 финала;

10:09. Женщины. До 57 кг. 1/8 финала;

15:30. Мужчины. До 68 кг. 1/4 финала;

15:40. Женщины. До 58 кг. 1/4 финала;

17:11. Мужчины. До 68 кг. 1/2 финала;

17:24. Женщины. До 58 кг. 1/2 финала;

20:30. Мужчины. До 68 кг. Утешительный раунд;

20:40. Женщины. До 58 кг. Утешительный раунд;

21:19. Мужчины. До 68 кг. За 3-е место;

21:35. Женщины. До 58 кг. За 3-е место;

22:23. Мужчины. До 68 кг. Финал;

22:39. Женщины. До 58 кг. Финал.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.