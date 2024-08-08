Тхэквондо, Олимпиада-2024: расписание соревнований 8 августа
Сегодня, 8 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже состоится второй соревновательный день турнира по тхэквондо. Будет разыграно два комплекта наград в весовых категориях до 57 кг у женщин и до 68 кг у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Олимпиада-2024. Тхэквондо, 8 августа (время начала схваток — московское):
- 10:00. Мужчины. До 68 кг. 1/8 финала;
- 10:09. Женщины. До 57 кг. 1/8 финала;
- 15:30. Мужчины. До 68 кг. 1/4 финала;
- 15:40. Женщины. До 58 кг. 1/4 финала;
- 17:11. Мужчины. До 68 кг. 1/2 финала;
- 17:24. Женщины. До 58 кг. 1/2 финала;
- 20:30. Мужчины. До 68 кг. Утешительный раунд;
- 20:40. Женщины. До 58 кг. Утешительный раунд;
- 21:19. Мужчины. До 68 кг. За 3-е место;
- 21:35. Женщины. До 58 кг. За 3-е место;
- 22:23. Мужчины. До 68 кг. Финал;
- 22:39. Женщины. До 58 кг. Финал.
Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.
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