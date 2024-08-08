Гребля на байдарках и каноэ, Олимпиада-2024: расписание соревнований 8 августа

Сегодня, 8 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт третий соревновательный день турнира по гребле на байдарках и каноэ. Будет разыграно три комплекта наград. На старт выйдут российские спортсмены Захар Петров и Алексей Коровашков (каноэ-двойки, 500 м) и Олеся Ромасенко (каноэ-одиночка, 200 м).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Олимпиада-2024. Гребля на байдарках и каноэ, 8 августа (время московское).

11:30 — Женщины. Каноэ-одиночка, 200 м. Квалификация.

12:20 — Мужчины. Каноэ-двойка, 500 м. Полуфиналы.

12:40 — Женщины. Байдарка-четвёрка, 500 м. Полуфиналы.

12:50 — Мужчины. Байдарка-четвёрка, 500 м. Полуфиналы.

13:40 — Женщины. Каноэ-одиночка, 200 м. 1/4 финала.

14:30 — Мужчины. Каноэ-двойка, 500 м. Финал В.

14:40 — Женщины. Байдарка-четвёрка. 500 м. Финал А.

14:50 — Мужчины. Байдарка-четвёрка. 500 м. Финал А.