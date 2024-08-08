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Шарон ван Раувендал из Нидерландов выиграла золото Олимпиады в плавании на открытой воде

Нидерландская спортсменка Шарон ван Раувендал стала олимпийской чемпионкой в плавании на открытой воде на дистанции 10 км.

Второе место заняла пловчиха из Австралии Моеша Джонсон. Бронзовую медаль завоевала итальянка Жиневра Таддеучи.

Мужчины определят победителя в плавании на открытой воде в пятницу, 9 августа.

Олимпийские игры — 2024, Париж. Плавание на открытой воде. Женщины, 10 км:

1. Шарон ван Раувендал (Нидерланды) – 2:3.34,2.

2. Моеша Джонсон (Австралия) +5,50.

3. Жиневра Таддеучи (Италия) + 8,60.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.