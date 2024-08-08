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Шарон ван Раувендал из Нидерландов выиграла золото Олимпиады в плавании на открытой воде

Шарон ван Раувендал из Нидерландов выиграла золото Олимпиады в плавании на открытой воде
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Нидерландская спортсменка Шарон ван Раувендал стала олимпийской чемпионкой в плавании на открытой воде на дистанции 10 км.

Второе место заняла пловчиха из Австралии Моеша Джонсон. Бронзовую медаль завоевала итальянка Жиневра Таддеучи.

Олимпиада 2024. Плавание
Женщины. Открытая вода 10 км
08 августа 2024, четверг. 08:30 МСК
Окончено
1
Шарон ван Раувендал
Нидерланды
2:03:34.2
2
Моеша Джонсон
Австралия
+5.50
3
Жиневра Таддеучи
Италия
+8.60

Мужчины определят победителя в плавании на открытой воде в пятницу, 9 августа.

Олимпийские игры — 2024, Париж. Плавание на открытой воде. Женщины, 10 км:

1. Шарон ван Раувендал (Нидерланды) – 2:3.34,2.
2. Моеша Джонсон (Австралия) +5,50.
3. Жиневра Таддеучи (Италия) + 8,60.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.

Таблица медального зачёта ОИ-2024
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