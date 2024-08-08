Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Ван Раувендал стала первой в истории двукратной чемпионкой ОИ в плавании на открытой воде

Ван Раувендал стала первой в истории двукратной чемпионкой ОИ в плавании на открытой воде
Комментарии

Сегодня, 8 августа, нидерландская спортсменка Шарон ван Раувендал выиграла золотую медаль Игр-2024 в плавании на открытой воде на дистанции 10 км. Она стала первой двукратной олимпийской чемпионкой на этой дистанции.

Олимпиада 2024. Плавание
Женщины. Открытая вода 10 км
08 августа 2024, четверг. 08:30 МСК
Окончено
1
Шарон ван Раувендал
Нидерланды
2:03:34.2
2
Моеша Джонсон
Австралия
+5.50
3
Жиневра Таддеучи
Италия
+8.60

Ранее пловчиха из Нидерландов завоевала золото на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Женское плавание на открытой воде входит в программу Олимпиад с 2008 года, первой чемпионкой Олимпийских игр в этой дисциплине стала россиянка Лариса Ильченко.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.

Материалы по теме
Шарон ван Раувендал из Нидерландов выиграла золото Олимпиады в плавании на открытой воде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android