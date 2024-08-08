Ван Раувендал стала первой в истории двукратной чемпионкой ОИ в плавании на открытой воде
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Сегодня, 8 августа, нидерландская спортсменка Шарон ван Раувендал выиграла золотую медаль Игр-2024 в плавании на открытой воде на дистанции 10 км. Она стала первой двукратной олимпийской чемпионкой на этой дистанции.
Олимпиада 2024. Плавание
Женщины. Открытая вода 10 км
08 августа 2024, четверг. 08:30 МСК
Окончено
1
Шарон ван Раувендал
Нидерланды
2:03:34.2
2
Моеша Джонсон
Австралия
+5.50
3
Жиневра Таддеучи
Италия
+8.60
Ранее пловчиха из Нидерландов завоевала золото на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Женское плавание на открытой воде входит в программу Олимпиад с 2008 года, первой чемпионкой Олимпийских игр в этой дисциплине стала россиянка Лариса Ильченко.
Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.
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