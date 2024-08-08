Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Пляжный волейбол, Олимпиада-2024: расписание полуфиналов 8 августа

Пляжный волейбол, Олимпиада-2024: расписание полуфиналов 8 августа
Комментарии

Сегодня, 8 августа, на Олимпийских играх 2024 года состоятся матчи 1/2 финала турнира по пляжному волейболу среди женщин и мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр.

Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. Расписание полуфиналов (время московское).

Женщины:

18:00. Швейцария — Канада.
22:00. Бразилия — Австралия.

Мужчины:

19:00. Германия — Норвегия.
23:00. Катар — Швеция.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

На Олимпийских играх — 2020 в Токио среди мужчин в пляжном волейболе победу одержали спортсмены из Норвегии. Среди женщин же выиграли волейболистки из США.

Материалы по теме
Пляжный волейбол, Олимпиада-2024: расписание матчей 1/4 финала 7 августа
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android