Российская каноистка Ромасенко с 20-м местом квалифицировалась в 1/4 финала на ОИ

Российская каноистка Олеся Ромасенко, выступающая в нейтральном статусе, заняла пятое место в своём заезде квалификационных соревнований в одиночке на дистанции 200 м на Олимпиаде-2024. Она примет участие в четвертьфинальных гонках. Первые два места в заплыве квалифицировались в полуфинал.

Ромасенко квалифицировалась в 1/4 финала в каноэ-одиночках с общим 20-м результатом.

Четвертьфинальные гонки женщин в каноэ-одиночках на дистанции 200 м пройдут сегодня, 8 августа (начало — в 13:40 по московскому времени).

Также сегодня на старт соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м выйдут российские спортсмены Захар Петров и Алексей Коровашков.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.