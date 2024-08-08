Канадские спортсмены пожаловались, что страдают от кишечных инфекций на ОИ-2024

Некоторые канадские спортсмены заявили, что перенесли заболевания желудочно-кишечного тракта на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Об этом сообщает СBC.

Трёхкратная чемпионка Канады в беге на 100 м с барьерами Мишель Харрисон, которая в этом году впервые выступила на Олимпиаде, заявила, что заболела.

«Довольно обидно заканчивать всё таким образом. На прошлой неделе у меня была лучшая тренировочная неделя в моей жизни, но, к сожалению, в эти выходные я слегла с желудочным гриппом, и у меня просто нет сил и нервной системы», — приводит слова Харрисон CBC.

Среди заболевших также оказались бегунья и спринтер Зоэ Шерар, спринтер Аарон Браун и ходок Эван Данфи, который заявил, что боролся перед стартом на прошлой неделе с «восемью часами сильной рвоты».