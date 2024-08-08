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«Не хватило взрывной силы». Олеся Ромасенко — о первой гонке в каноэ-одиночках на ОИ

«Не хватило взрывной силы». Олеся Ромасенко — о первой гонке в каноэ-одиночках на ОИ
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Российская каноистка Олеся Ромасенко, занявшая пятое место в своём заезде в квалификационных соревнованиях Олимпиады в Париже, поделилась впечатлениями от первой гонки в Париже. Она примет участие в четвертьфинальных гонках.

Олимпиада 2024. Гребля на байдарках и каноэ
Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м. Квалификация
08 августа 2024, четверг. 11:30 МСК
Окончено
1
Невин Харрисон
США
45.70, SF
2
Ярислейдис Сирило Дюбойс
Куба
45.94, SF
3
Юлия Трушкина
Беларусь
46.15, SF

«Вода лёгкая, акватория мне тоже нравится. Ветер поддувает, все дорожки примерно в одних условиях, если плохо, то одинаково всем. Мне не хватило взрывной силы, думаю, потому что я ещё не втянулась, я обычно чуть-чуть попозже. Думаю, к четвертьфиналам – вполне. В целом всё хорошо. Посмотрим, если пройду сейчас четвертьфинал, то будет хорошо, а если не пройду, то плохо», — передаёт слова Ромасенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Четвертьфинальные гонки женщин в каноэ-одиночках на дистанции 200 м пройдут сегодня, 8 августа (начало — в 13:40 по московскому времени).

Также сегодня на старт соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м выйдут российские спортсмены Захар Петров и Алексей Коровашков.

Всего в Олимпийских играх в Париже принимают участие 15 спортсменов из России, выступающих под нейтральным флагом.

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