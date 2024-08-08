Американская прыгунья в воду Элисон Гибсон ударилась о доску на Олимпиаде в Париже

Американская прыгунья в воду Элисон Гибсон не реализовала попытку прыжка на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Её ноги врезались в трамплин, когда она находилась в подтянутом положении во время кувырка в своём первом прыжке в предварительном раунде по прыжкам с трёх метров среди женщин.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Прыжок был признан неудачным, и она получила 0 баллов. Гибсон выполнила оставшиеся четыре прыжка, но всё равно заняла последнее место.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.