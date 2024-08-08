«У меня порезы по бокам». Американка Гибсон — о неудачном прыжке в воду на ОИ-2024

Американская прыгунья в воду Элисон Гибсон прокомментировала неудачу на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Я ударилась пятками и ступнями о доску. У меня порезы по бокам. А потом сильно ушибла правую пятку, но была полна решимости продолжать. Мне определённо было больно. Но хочу сказать, что надеюсь, что все, кто смотрит этот бой, смогут увидеть, как это — вставать и продолжать идти вперёд, даже если всё идёт не так, как ты хочешь. Главное — это борьба.

Очевидно, что сегодня всё прошло не так, как я хотела. Но думаю, что из любого опыта можно извлечь уроки и вырасти, и очень надеюсь, что следующее поколение спортсменов поймёт, что даже в самые тяжёлые моменты можно продолжать бороться, можно идти смело», — приводит слова Гибсон Reuters.

Напомним, Гибсон не реализовала попытку прыжка в предварительном раунде по прыжкам с трёх метров среди женщин. Попытка была признана неудачной, и она получила 0 баллов. Гибсон выполнила оставшиеся четыре прыжка, но всё равно заняла последнее место.