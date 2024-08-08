Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Россияне Захар Петров и Алексей Коровашков вышли в финал соревнований каноэ-двоек на ОИ

Россияне Захар Петров и Алексей Коровашков вышли в финал соревнований каноэ-двоек на ОИ
Аудио-версия:
Комментарии

Российские спортсмены Захар Петров и Алексей Коровашков заняли первое место в своём полуфинальном заезде соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м и квалифицировались в финал.

Олимпиада 2024. Гребля на байдарках и каноэ
Мужчины. Байдарка-четвёрка. 500 м. 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 12:50 МСК
Идёт
1
Украина
1:20.67
2
Австралия
1:19.22
3
Испания
1:19.98

Финальная гонка соревнований каноистов в двойках на 500 м состоится сегодня, 8 августа, в 14:30 по московскому времени.

Ранее россиянка Олеся Ромасенко заняла 20-е место в квалификационных соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 200 м и примет участие в четвертьфинальных гонках.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

Материалы по теме
Алексей Коровашков, гребля на байдарках и каноэ — Наши в Париже на Олимпиаде-2024
Истории
Алексей Коровашков, гребля на байдарках и каноэ — Наши в Париже на Олимпиаде-2024
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android