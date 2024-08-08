Россияне Захар Петров и Алексей Коровашков вышли в финал соревнований каноэ-двоек на ОИ

Российские спортсмены Захар Петров и Алексей Коровашков заняли первое место в своём полуфинальном заезде соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м и квалифицировались в финал.

Финальная гонка соревнований каноистов в двойках на 500 м состоится сегодня, 8 августа, в 14:30 по московскому времени.

Ранее россиянка Олеся Ромасенко заняла 20-е место в квалификационных соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 200 м и примет участие в четвертьфинальных гонках.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.