Телефоны, подаренные атлетам из КНДР на ОИ-2024, могут нарушить санкции ООН

Власти Южной Кореи заявили, что подарки в виде смартфонов южнокорейской компании Samsung спортсменам из КНДР на Олимпийских играх — 2024 в Париже могут нарушить резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающие доступ КНДР к промышленному оборудованию. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на официальных лиц страны.

«Согласно статье 7 резолюции Совета Безопасности ООН 2397, запрещаются прямые и косвенные поставки, продажа и передача в Северную Корею любого промышленного оборудования. Смартфоны входят в список запрещённых резолюцией товаров», — приводит слова сотрудника Министерства иностранных дел Республики Корея Yonhap.

На Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году Северная Корея отказалась принимать смартфоны Samsung, поскольку организаторы зимних Игр предложили предоставить их при условии, что северокорейские спортсмены вернут телефоны перед отъездом домой.