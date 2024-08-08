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Сборная Австрии по парусному спорту выиграла золото в миксте

Сборная Австрии по парусному спорту выиграла золото в миксте
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Австрийский парусный экипаж в составе Лары Вадлау и Лукаса Маера выиграл золотые медали Олимпийских игр — 2024 в смешанном разряде. Это первая награда высшего достоинства на Олимпиаде в Париже в активе Австрии.

Серебряными призёрами стали японцы Кейджи Окада и Михо Юшиока. Бронзовые медали завоевали Антон Дальберг и Лависса Карлссон из Швеции.

Олимпиада 2024. Парусный спорт
Микст. 470. Финальная гонка
08 августа 2024, четверг. 12:43 МСК
Окончено
1
Австрия
38
2
Япония
41
3
Швеция
47

Олимпиада-2024. Парусный спорт. Швертборт, микст.

  1. Лара Вадлау/Лукас Маер (Австрия).
  2. Кейджи Окада/Михо Юшиока (Япония).
  3. Лависса Карлссон/Антон Дальберг (Швеция).

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. Сегодня заключительный день программы парусного спорта. Будет разыграно ещё три комплекта наград.

Таблица медального зачёта ОИ-2024
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Новости. Олимпиада 2024
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