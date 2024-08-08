Сборная Австрии по парусному спорту выиграла золото в миксте

Австрийский парусный экипаж в составе Лары Вадлау и Лукаса Маера выиграл золотые медали Олимпийских игр — 2024 в смешанном разряде. Это первая награда высшего достоинства на Олимпиаде в Париже в активе Австрии.

Серебряными призёрами стали японцы Кейджи Окада и Михо Юшиока. Бронзовые медали завоевали Антон Дальберг и Лависса Карлссон из Швеции.

Олимпиада-2024. Парусный спорт. Швертборт, микст.

Лара Вадлау/Лукас Маер (Австрия). Кейджи Окада/Михо Юшиока (Япония). Лависса Карлссон/Антон Дальберг (Швеция).

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. Сегодня заключительный день программы парусного спорта. Будет разыграно ещё три комплекта наград.