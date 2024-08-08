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Коллекционные олимпийские телефоны для спортсменов перепродают в интернете

Коллекционные олимпийские телефоны для спортсменов перепродают в интернете
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Производители телефонов Samsung заметили, что в Сети продают несколько моделей коллекционных смартфонов к Олимпийским играм — 2024 в Париже, которые организаторы выдали участникам. Об этом сообщает Le Parisien.

Новые телефоны продают на сайтах eBay и Boncoin нераспечатанные, иногда с приветственным письмом и сумкой, в которой они лежали, с подписью «забрать можно возле Олимпийской деревни». Торги начинаются с € 1160 и доходят до € 2300.

Компания Samsung сообщила о проблеме Международному олимпийскому комитету (МОК) и организаторам. Было решено, что спортсмены смогут распорядиться своими подарками по своему усмотрению. Только устройства, проданные после кражи у олимпийских делегаций, будут деактивированы удалённо после консультации с полицией.

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