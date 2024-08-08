Каноистка Ромасенко завершила выступления на ОИ, уступив в 1/4 финала украинке Рыбачок

Российская каноистка Олеся Ромасенко, выступающая в нейтральном статусе, заняла четвёртое место в своём заезде 1/4 финала в одиночке на дистанции 200 м на Олимпиаде-2024. Она завершила выступления на Играх в Париже. Первое место в этой гонке заняла украинка Анастасия Рыбачок.

В полуфинальные гонки выходят две лучших каноистки в каждом заезде.

Ранее российские спортсмены Захар Петров и Алексей Коровашков заняли первое место в своём полуфинальном заезде соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м и квалифицировались в главный финал.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.